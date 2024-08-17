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تربية لواء الكورة تناقش احتياجات طلبة ذوي الإعاقة ودمجهم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم




 

السبت، 17-08-2024 02:45 م

الوكيل الإخباري-   عقدت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة، اجتماعا خاصا، بأولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة من ضعاف البصر في مدرسة السمط الأساسية للبنين، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالطلبة خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.


وأكد مدير التربية والتعليم للواء الكورة الأستاذ أسعد الشرع خلال الاجتماع أهمية دعم هذه الفئة من أبناء المجتمع، وتلبية احتياجاتهم، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية والتعليمية المقدمة لهم بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، وأهمها التعليم في المدارس.


وأشاد رئيس قسم التعليم العام في وزارة التربية والتعليم محمد الفقيه، بدور الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني في تحمل المسؤولية تجاه هؤلاء الطلبة من خلال إطلاق الحملات التوعوية حول كيفية التعامل معهم وتمكينهم وبناء قدراتهم في المدارس.


من جانبه، ثمن مدير مكتب ارتباط فرع اربد للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور أحمد خصاونة، جهود مديرية التربية والتعليم للواء الكورة والجهات الداعمة في سبيل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والمدرسة وداخل الغرف الصفية من خلال الدورات المتخصصة للمعلمين والمعلمات

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