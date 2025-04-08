تركيب أكثر من 22 ألف عداد مياه جديد في المفرق

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة مياه المفرق عن تركيب 22474 عدادا ميكانيكيا جديدا في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار مشروع استبدال العدادات القديمة.

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وقالت مديرة المشروع في محافظة المفرق، المهندسة فاتن الخريشا، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء إن المشروع يستهدف تركيب 30 ألف عداد مياه جديد، بدلا من العدادات القديمة في إدارتي مياه المفرق والبادية الشمالية.