تركيب أكثر من 22 ألف عداد مياه جديد في المفرق

وقالت مديرة المشروع في محافظة المفرق، المهندسة فاتن الخريشا، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء إن المشروع يستهدف تركيب 30 ألف عداد مياه جديد، بدلا من العدادات القديمة في إدارتي مياه المفرق والبادية الشمالية.
وأضافت أن هذا المشروع جزء من خطة موسعة لاستبدال العدادات في محافظات إقليم الشمال، بهدف تقليل الفاقد المائي، حيث ينفذ على مرحلتين ويجري تمويله من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي.
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