الثلاثاء 2025-04-08 05:06 م
 

تركيب أكثر من 22 ألف عداد مياه جديد في المفرق

عداد مياه
عداد مياه
 
الثلاثاء، 08-04-2025 04:51 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة مياه المفرق عن تركيب 22474 عدادا ميكانيكيا جديدا في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار مشروع استبدال العدادات القديمة.

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وقالت مديرة المشروع في محافظة المفرق، المهندسة فاتن الخريشا، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء إن المشروع يستهدف تركيب 30 ألف عداد مياه جديد، بدلا من العدادات القديمة في إدارتي مياه المفرق والبادية الشمالية.


وأضافت أن هذا المشروع جزء من خطة موسعة لاستبدال العدادات في محافظات إقليم الشمال، بهدف تقليل الفاقد المائي، حيث ينفذ على مرحلتين ويجري تمويله من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي.

 
gnews

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