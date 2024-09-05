تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية - اسماء

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس امناء الجامعة الأردنية اجراء تشكيلات أكاديمية في الجامعة بتنسيب من رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور نذير عبيدات، على النحو الاتي: اضافة اعلان





أولا: قرر مجلس أمناء الجامعة وبناء على تنسيب من الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة:



1. تعيين الاستاذ الدكتورة أميرة المصري نائباً للرئيس لشؤون الجودة والاعتماد المحلي.

2. تعيين الاستاذ الدكتور أيمن محمد وهبه عميدا لكلية الطب.

3. تعيين الاستاذ الدكتور ياسر محمد الريان عميدا للبحث العلمي.

4. تعيين الاستاذ الدكتور سامر دحيات عميدا لكلية الاعمال.

5. تعيين الاستاذ الدكتور باسل محافظة عميدا لكلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات.

6. تعيين الدكتور مروان الجراح قائما بأعمال عميد كلية اللغات الاجنبية.



ثانيا :وقرر المجلس وبناء على تنسيب الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة قبول استقالة الاستاذ الدكتور عدنان الصمادي عميد كلية اللغات الاجنبية.



ثالثا:- قرر مجلس الامناء وبتنسيب من الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة تجديد تعيين كل من:



1. الاستاذ الدكتور محمود الجاغوب عميدا لكلية العلوم.

2. الاستاذ الدكتور عبد الرحمن الكيلاني عميدا لكلية الشريعة.

3. الاستاذ الدكتور زيد البيطار عميدا لكلية طب الاسنان.

4. الاستاذ الدكتور كمال الحديدي عميدا لكلية علوم التاهيل.

5. الاستاذ الدكتور محمد صايل الزيود عميدا لكلية علوم العلوم التربوية.

6. الاستاذ الدكتور اريج عثمان عميدا لكلية التمريض.

7. الاستاذ الدكتور رلى درويش عميدا لكلية الصيدلة.



كما وقرر المجلس استمرار تعيين الاساتذة العمداء التالية اسماءهم وعلى النحو التالي:-



1. الاستاذ الدكتور محمد القضاة عميدا لكلية الاداب.

2. الاستاذ الدكتور عايد العبداللات عميدا لكلية الزراعة.

3. الاستاذ الدكتور سهيل حدادين عميدا للدراسات العليا.

4. الاستاذ الدكتور حسن السعود عميدا لكلية علوم الرياضة.

5. الاستاذ الدكتور حسن المومني عميدا لكلية الأمير حسين للدراسات الدولية والعلوم السياسية.

6. الاستاذ الدكتور علي ابو غنيمة عميدا لكلية الفنون والتصميم.

7. الاستاذ الدكتور صفوان الشياب عميدا لعمادة شؤون الطلبة.

8. الاستاذ الدكتور زياد الرواضية عميدا لكلية الاثار والسياحة.

9. الأستاذ الدكتور منور التراكية عميدا لكلية الهندسة.

10. الاستاذ الدكتور باسم ملحم عميدا لكلية الحقوق.



استمرار تعيين الاساتذة نواب الرئيس التالية اسماءهم:



الاستاذ الدكتور أشرف ابو كركي نائب الرئيس للكليات العلمية.

الاستاذ الدكتورة ناهد عميش نائب الرئيس للكليات الانسانية.

الاستاذ الدكتور فالح السواعير نائب الرئيس لشؤون التصنيفات العالمية والاعتماد الدولي.

الاستاذ الدكتور زياد الحوامدة نائب الرئيس للشؤون الادارية والمالية.

الاستاذ الدكتور نزيه البطوش رئيس فرع العقبة .



فرع العقبة :



الأستاذ الدكتور ابراهيم بظاظو الكردي عميداً لكلية السياحة والفندقة.

الدكتور محمد محارمة قائم بأعمال عميداً لكيلة الأعمال .

الدكتور هاله ابوطالب قائم بأعمال عميداً لكلية اللغات.

الدكتور عصام الحديد قائم بأعمال عميداً لكلية نظم وتكنولوجيا المعلومات.



وعلى صعيد اخر قرر رئيس الجامعة تعيين الاستاذة الدكتورو انعام خلف مستشارا لشؤون خدمة المجتمع والتخطيط الاستراتيجي.