تشييع جثمان الملازم محمد محمود جبر العباسي

ونقل العميد أبو شقير ، أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وشارك في تشييع الجثمان متصرف لواء الاغوار الشمالية عطوفة خالد الكساسبة و نائب مدير شرطة غرب إربد العقيد محمود النعيمات، وعدد من مرتبات مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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