تصويب 22 مخالفة وثقها ديوان المحاسبة في 15 مؤسسة في تموز وآب

وكشف النَّجداوي أنَّ عدد المؤسَّسات والجهات التي تمَّ تدقيق بياناتها خلال الشهرين الماضيين بلغ 15 مؤسَّسة وجهة، لافتاً إلى أنَّ عدد المخرجات الرَّقابيَّة التي تمَّ توثيقها بحقّ هذه المؤسَّسات بلغ 22 مخرجاً رقابيَّاً، مؤكِّداً أنَّ الفريق اتَّخذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات التي تمَّ رصدها.
ولفت إلى وجود مخالفات عديدة سُجِّلت في أربع بلديَّات في الفترة التي سبقت حلّ المجالس البلدية هي: أم البساتين الجديدة، وأم الرصاص، والقطرانة، والرَّمثا الجديدة، لافتاً إلى أنَّ هذه المخالفات تتعلَّق بصرف مبالغ ماليَّة ومكافآت وبدلات دون وجه حقّ، بالإضافة إلى مخالفات صريحة في إجراءات الصَّرف، وفروقات ماليَّة بين الإيرادات المستحقَّة والفعليَّة، واستخدام مركبات حكوميَّة بخلاف التَّعليمات، وغيرها من المخالفات الأخرى.
كما كشف النَّجداوي عن مخالفة سُجِّلت في بلديَّة الرَّمثا الجديدة تتضمَّن تعيين ثمانية عُمَّال وطن غير أردنيين دون الحصول على موافقات أصوليَّة، وصرف رواتب ومبالغ ماليَّة لهم رغم تواجدهم خارج البلاد، مؤكِّداً اتِّخاذ الإجراء اللازم لتصويب الأمر.
وبيَّن أنَّ الفريق ناقش كذلك ملفَّات تتعلَّق ببعض الجامعات الحكوميَّة، لافتاً إلى وجود مخالفات من قبيل تكليف إحدى الجامعات لموظَّفين حكوميين بالتَّدريس خلال أوقات دوامهم الرسمي، بخلاف الموافقات التي حصلوا عليها والتي تنصّ على التَّدريس خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي.
وأكَّد النَّجداوي استمرار الفريق بالعمل على تصويب المخالفات بشكل دوري، وذلك في إطار الحرص على التَّعامل معها أوَّلاً بأوَّل وضمان عدم مراكمتها، إلى جانب تعزيز إجراءات الرَّقابة المسبقة والحوكمة في عمل المؤسَّسات والحدّ من المخالفات ما أمكن.
