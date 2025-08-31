الأحد 2025-08-31 06:52 م
 

"تطوير المشاريع" تنظم لقاءً تعريفيا في الطفيلة

ت
جانب من اللقاء
 
الأحد، 31-08-2025 05:30 م

الوكيل الإخباري- عقدت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، اليوم الأحد، لقاء تعريفيا في قاعة مؤسسة إعمار الطفيلة، حول برامجها الفنية والمالية.

وقال فريق المؤسسة خلال اللقاء، إن "تطوير المشاريع الاقتصادية" قدم، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، دعما ماليا وفنيا لـ141 مشروعا في محافظة الطفيلة، ضمن جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية وتمكين رواد الأعمال.


وعرض الفريق برامج المؤسسة الموجهة لأصحاب الأفكار الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات المملكة، ضمن جولاتها الميدانية الرامية إلى التعريف ببرامجها.


وأوضح أن الدعم مخصص للأشخاص فوق 21 عاما، ويتضمن منحا مالية غير مستردة تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار، إضافة إلى الدعم الفني، مع إعطاء أولوية للمشاريع النوعية والاستثنائية في مجالات محددة.


وأشار إلى أن المؤسسة تغطي حتى 70 بالمئة من إجمالي تكلفة المشروع، فيما يتحمل صاحب المشروع نسبة لا تقل عن 30 بالمئة.

 
 
