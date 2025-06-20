تعاون بحثي بين الجامعة الأردنية وجامعة العلوم الماليزية

الوكيل الإخباري- أبرمت الجامعة الأردنية اتفاقية تعاون بحثي مع جامعة العلوم الماليزية، تهدف إلى تنفيذ مشروع مشترك بعنوان: "مخلفات مصانع زيت النخيل والتلوث المائي"، وذلك في إطار تعزيز جهود البحث العلمي المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسستين. اضافة اعلان





ووقع الاتفاقية عن الجامعة عميد البحث العلمي الدكتور ياسر الريان، وعن جامعة العلوم الماليزية عميد كلية العلوم الكيميائية الدكتور محمد رضالي، ذلك بحضور مساعد عميد البحث العلمي للتعاون البحثي الدكتورة هديل غزاوي.



وأشار الريان، عقب حفل التوقيع الذي تم عبر الاتصال المرئي، إلى أهمية هذه الشراكة العلمية التي تجسد توجه الجامعة نحو توسيع آفاق التعاون الدولي في مجالات البحث المتقدم، مؤكدا أن المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات البيئية، لا سيما في مجال معالجة التلوث المائي الناتج عن مخلفات الصناعات الزراعية.



وبموجب الاتفاقية، سيمتد التعاون على مدار ثلاث سنوات، ويشمل تنفيذ مشروع بحثي تطبيقي، يعنى بإيجاد حلول علمية مبتكرة لمعالجة مياه مخلفات مصانع زيت النخيل باستخدام مواد نانوية مستخلصة من ألياف النخيل، إلى جانب تقييم فعالية المعالجة ومخرجاتها.



وتنص الاتفاقية على تقديم كل من الجامعة الأردنية وجامعة العلوم الماليزية تمويلا مشتركا للمشروع، بما في ذلك توفير البنية التحتية والدعم اللوجستي، والالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية للبحث العلمي، كما تشمل بنود الاتفاقية الإشراف المشترك، والنشر العلمي المشترك، وتبادل التقارير البحثية بشكل دوري بين الجانبين.



وتعكس هذه الاتفاقية، حرص الجامعة الأردنية على الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية العالمية الرائدة، وتعزيز مكانتها بوصفها مركزا إقليمية للبحث العلمي والتطوير، خاصة في القضايا البيئية ذات الأولوية على المستويين الإقليمي والدولي.

