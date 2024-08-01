تعديل أسس وشروط منح التصاريح للحافلات الكبيرة والمتوسطة

الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري إجراء تعديل على أسس وشروط منح التصاريح لتشغيل خطوط نقل الركاب لسنة 2024 والمتعلقة بالحافلات الكبيرة والمتوسطة، بهدف تخفيف الأعباء على المشغلين.



وذكرت وزارة النقل في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن القرار سمح للمشغلين إدخال حافلات كبيرة بعمر لا يتجاوز 8 سنوات، بدلا من 5 سنوات، والمتوسطة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات باستثناء العاملين على النقل الدولي.