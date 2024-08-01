تعديل أسس وشروط منح التصاريح للحافلات الكبيرة والمتوسطة

وذكرت وزارة النقل في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن القرار سمح للمشغلين إدخال حافلات كبيرة بعمر لا يتجاوز 8 سنوات، بدلا من 5 سنوات، والمتوسطة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات باستثناء العاملين على النقل الدولي.
وجاء في البيان، أن الهدف من التعديل على الأسس الذي قرره مجلس إدارة الهيئة وصدر في الجريدة الرسمية، هو تخفيف الأعباء المالية على مشغلي هذه الوسائط، وتعزيز خدمة أسطول النقل العام للمواطنين في الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
تخريج المشاركين في مخيم جائزة الحسن للشباب
-
وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي
-
25 قائمة حزبية و174 قائمة محلية تتقدم بطلبات ترشح للانتخابات النيابية
-
وزير الخارجية يلتقي عضو مجلس النواب الألماني
-
كشف سبب الازدحامات على طريق المطار والإعلان عن تحويل السير
-
وزير الخارجية يجري مباحثات مع وزير خارجية لوكسمبورغ
-
مجلس محافظة البلقاء يجري مناقلات مالية
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الهباهبة