تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة التحول الرقمي في النشر

الوكيل الإخباري- أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، مشروع قانون معدِّل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، بهدف مواكبة المستجدات التشريعية والتقنية في عملية النشر.





ويمنح المشروع الصفة القانونية للنشر الإلكتروني للجريدة الرسمية إلى جانب النسخة الورقية، لتصبح النسختان معتمدتين قانونيًا، كما يتيح إصدار الجريدة بقرار من رئيس الوزراء كلما دعت الحاجة لذلك.



ويأتي هذا التعديل بعد مرور أكثر من سبعين عامًا على صدور القانون الحالي عام 1949، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى التشريعات عبر الوسائل الرقمية.