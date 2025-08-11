تعرف على أعداد وقيمة الأرقام المميزة "ترميز 1" التي تم بيعها بأقل من 24 ساعة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد مصدر لموقع الوكيل الاخباري أنّ البوابة الإلكترونية لبيع الأرقام المميزة، باعت خلال أقل من 24 ساعة على فتحها 513 لوحة مركبة من ترميز رقم 1 بمبلغ إجمالي قارب مليون ونصف دينار.

