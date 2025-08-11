الإثنين 2025-08-11 04:15 م
 

تعرف على أعداد وقيمة الأرقام المميزة "ترميز 1" التي تم بيعها بأقل من 24 ساعة

اول صوره لمركبة بالترميز الجديد
الإثنين، 11-08-2025 03:20 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   اكد مصدر لموقع الوكيل الاخباري  أنّ البوابة الإلكترونية لبيع الأرقام المميزة، باعت خلال أقل من 24 ساعة على فتحها 513 لوحة مركبة من ترميز رقم 1 بمبلغ إجمالي قارب مليون ونصف دينار.

 وكانت إدارة ترخيص السواقين والمركبات قد أعلنت عن فتح بوابة شراء الأرقام المميزة غير الخاضعة للبيع بالمزاد مع التأكيد على أن طريقة الشراء الوحيدة ستكون عبر البوابة الإلكترونية المخصصة.

 
 
