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تعيين الدكتور فوزي أبو دنة مديراً عاماً لدائرة الآثار العامَّة

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأحد، 27-04-2025 06:15 م
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، تعيين الدكتور فوزي قاسم محمد أبو دنَّة، مديراً عاماً لدائرة الآثار العامة، وذلك بعد حصوله على أعلى الدرجات في المسابقة التي أجريت لإشغال المنصب بموجب أحكام نظام القيادات الحكومية. اضافة اعلان
 
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