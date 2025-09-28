تفاصيل مزاد الارقام المميزة في مزاد حصري للعام الحالي - فيديو

تفاصيل مزاد الارقام المميزة في مزاد حصري للعام الحالي#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/wR44H7n7yR— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 28, 2025
