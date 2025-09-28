تفاصيل مزاد الارقام المميزة في مزاد حصري للعام الحالي - فيديو

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الامن العام عن تنظيم أول مزاد علني خيري على لوحات أرقام المركبات الأكثر تميزاً في الأردن حيث سيُخصص ريعه كاملاً لدعم صندوق الطالب الجامعي، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وبيّنت أن المزاد سيُعقد يوم غداً الاثنين حيث سيُطرح للبيع 19 رقماً مميزاً من فئات مختلفة،ما يجعل المزاد فرصة فريدة للراغبين باقتناء الأرقام المميزة.

واشارت أن هذا المزاد سيكون الوحيد خلال العام الجاري، مؤكدة أن المزاد سيجري بطريقة وجاهية علنية.