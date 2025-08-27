تفعيل رابط نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر

وقال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد شحادة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" ان النتائج ستكون متاحة في حدود الساعة الخامسة مساء اليوم الاربعاء .
وسيتم اعلان النتائج عبر الرابط (http://tawjihi.jo/ ) حال صدورها .
