تفعيل رابط نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - فعلت وزارة التربية والتعليم رابط اعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر للعام 2025.



وقال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد شحادة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" ان النتائج ستكون متاحة في حدود الساعة الخامسة مساء اليوم الاربعاء .

اضافة اعلان