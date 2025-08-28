الخميس 2025-08-28 09:36 ص
 

الاحتلال يواصل استهداف نقاط توزيع المساعدات في غزة واستشهاد العشرات

تصاعد الدخان والنيران من مبنى سكني تعرض لقصف إسرائيلي في مدينة غزة
غزة
 
الخميس، 28-08-2025 08:54 ص

الوكيل الإخباري-    في اليوم الـ692 من حرب الإبادة على قطاع غزة، واصلت إسرائيل قصف مناطق عدة من القطاع، كما استهدفت نقاط توزيع المساعدات، وهو ما أدى في الساعات الماضية لاستشهاد العشرات.

وحذرت أونروا من عدم وجود مكان آمن في غزة، مشيرة إلى أن العاملين الصحيين والصحفيين وعمال الإغاثة استشهدوا بأعداد لم يشهدها أي نزاع آخر في التاريخ الحديث، وقدرت وجود نصف مليون شخص في مدينة غزة يعيشون في مجاعة حقيقية.

 
 
