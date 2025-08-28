الاحتلال يواصل استهداف نقاط توزيع المساعدات في غزة واستشهاد العشرات

الوكيل الإخباري- في اليوم الـ692 من حرب الإبادة على قطاع غزة، واصلت إسرائيل قصف مناطق عدة من القطاع، كما استهدفت نقاط توزيع المساعدات، وهو ما أدى في الساعات الماضية لاستشهاد العشرات.

