الأمم المتحدة: أطفال غزة يفقدون فرصة التعليم للعام الثالث على التوالي

أطفال يقفون بجوار خيام في مخيم يؤوي فلسطينيين نازحين
أطفال يقفون بجوار خيام في مخيم يؤوي فلسطينيين نازحين بغزة
 
الخميس، 28-08-2025 08:15 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إنّ الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة سيُحرَمون من التعليم للعام الثالث على التوالي، بسبب ما ترتكبه إسرائيل من حصار وحرب إبادة.اضافة اعلان


وأوضح متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، أن العام الدراسي الجديد يقترب، و"أطفال غزة سيفقدون فرصة التعليم للعام الثالث على التوالي، التعليم حق أساسي ولا يجوز حرمان أي طفل منه". ودعا دوجاريك إلى "حماية حق الأطفال في غزة في الحصول على التعليم".

وأكد ضرورة إعادة فتح المدارس، وضمان تمكين الأطفال الفلسطينيين من ممارسة حقهم في التعليم، محذرًا من أن هذه الأزمة "تُهدّد مستقبل جيل كامل في غزة".
 
 
