الخميس 2025-08-28 09:36 ص
 

الدفاع المدني بغزة: المشهد بجباليا لا يقل قسوة عن حي الزيتون

الدفاع المدني: المشهد بجباليا لا يقل قسوة عن حي الزيتون
ارشيفية
 
الخميس، 28-08-2025 07:48 ص
الوكيل الإخباري-  قال متحدث الدفاع المدني بغزة إنّ المشهد في جباليا لا يقلّ قسوة عن حيّ الزيتون، حيث يواصل الاحتلال القصف المدفعي والغارات الجوية وتفجير الروبوتات، لكن دون تقدّم بري للآليات العسكرية.اضافة اعلان


ويوم أمس الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إنّ فرقتين عسكريتين تواصلان هجماتهما على أطراف مدينة غزة في إطار خطة الجيش لإعادة احتلال المدينة التي أُعلن عنها قبل أيام، بينما دعا المتحدث باسم الجيش سكان المدينة إلى ضرورة إخلائها.

وأضاف الجيش في بيان، أن الفرقة 162 تواصل القتال في جباليا وأطراف مدينة غزة شمالًا، وتعمل الفرقة 99 توازيًا في حيّ الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، على "رصد وتدمير بنى عسكرية فوق وتحت الأرض"، على حدّ زعمه، مؤكدًا تدمير مواقع عدّة خلال الساعات الأخيرة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

كم بلغ سعر الذهب عالميا الخميس

أسواق ومال كم بلغ سعر الذهب عالميا الخميس

إدارة السير

أخبار محلية السير : أثر مروري في منطقة الملتقى بإتجاه الدوار السابع

وزارة الأشغال العامة

أخبار محلية الأشغال: تطوير برنامج لصيانة الطرق خلال السنوات الخمس المقبلة

لالالالا

منوعات طفل يطعن والده بسكين المطبخ دفاعاً عن والدته في تركيا

الدفاع المدني

أخبار محلية السير : وفاة طفل دهسا أثناء لعبه بالدراجة الهوائية

شاحنات مساعدات أردنية متوجهة إلى غزة

أخبار محلية الخيرية الهاشمية: عبور قافلة مكونة من 25 شاحنة إلى قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية

ءسء

منوعات نهاية مأساوية لشاب برتغالي بعد اشتباك مميت مع ثور (فيديو)

ؤ

منوعات طبيب يرقص بمولود داخل مستشفى يثير غضب المصريين-فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة