الدفاع المدني بغزة: المشهد بجباليا لا يقل قسوة عن حي الزيتون

قال متحدث الدفاع المدني بغزة إنّ المشهد في جباليا لا يقلّ قسوة عن حيّ الزيتون، حيث يواصل الاحتلال القصف المدفعي والغارات الجوية وتفجير الروبوتات، لكن دون تقدّم بري للآليات العسكرية.





ويوم أمس الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إنّ فرقتين عسكريتين تواصلان هجماتهما على أطراف مدينة غزة في إطار خطة الجيش لإعادة احتلال المدينة التي أُعلن عنها قبل أيام، بينما دعا المتحدث باسم الجيش سكان المدينة إلى ضرورة إخلائها.



وأضاف الجيش في بيان، أن الفرقة 162 تواصل القتال في جباليا وأطراف مدينة غزة شمالًا، وتعمل الفرقة 99 توازيًا في حيّ الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، على "رصد وتدمير بنى عسكرية فوق وتحت الأرض"، على حدّ زعمه، مؤكدًا تدمير مواقع عدّة خلال الساعات الأخيرة.