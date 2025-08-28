كم بلغ سعر الذهب عالميا الخميس

الوكيل الإخباري- حافظت أسعار الذهب على استقرارها اليوم الخميس، وسط ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية من المقرر صدورها هذا الأسبوع، قد توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة في أميركا.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3390.91 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 11 آب الماضي، في وقت سابق من الجلسة، في حين استقرت العقود الآجلة عند 3447 دولارا.