كم بلغ سعر الذهب عالميا الخميس

الوكيل الإخباري-    حافظت أسعار الذهب على استقرارها اليوم الخميس، وسط ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية من المقرر صدورها هذا الأسبوع، قد توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة في أميركا.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3390.91 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 11 آب الماضي، في وقت سابق من الجلسة، في حين استقرت العقود الآجلة عند 3447 دولارا.


واستهل الدولار تداولات اليوم الخميس، على انخفاض وسط تزايد رهانات المتعاملين على خفض الفائدة الشهر المقبل، ومن شأن ضعف الدولار أن يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي غيره من العملات.

 
 
