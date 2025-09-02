"تنسيقية الصحفيين" تبحث و"أردنية العقبة" التعاون المشترك

وثمن الرواضية، بحضور مدير العلاقات العامة في الجامعة مهند المومني، الدور الفاعل للنقابة ولجنتها التنسيق في العقبة في دعم مسيرة الجامعة، وتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار، مؤكدا أهمية العمل التشاركي ومد جسور التعاون مع مختلف فعاليات المجتمع المحلي، لما لذلك من أثر في تعظيم الدور التنموي للجامعات.
وأشار إلى بدء تنفيذ خطة جديدة تقوم على التشبيك مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص داخل العقبة، بما يعزز حضور الجامعة كمؤسسة أكاديمية وتنموية محورية تسهم في تحقيق أهداف برامج التنمية الوطنية، وترجمة الرؤية الملكية السامية.
وبين أن الجامعة ستعمل بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على مراجعة وتقييم التخصصات المطروحة حالياً بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، مؤكداً الدور المحوري للإعلام في ترسيخ مفهوم الإعلام الوطني الحر والمسؤول، وأن أبواب الجامعة مفتوحة أمام جميع الصحفيين للتعاون الكامل معهم.
من جانبه، أكد المعايطة، بحضور عضوي اللجنة الزميلين عمر الصمادي وحنان الكفاوين، أن الجسم الصحفي بمختلف منصاته ووسائله الإعلامية يقف خلف المؤسسات الوطنية، خاصة الجامعة الأردنية وفرعها في العقبة، باعتبارها هدية ملكية سامية لأبناء العقبة وإقليم الجنوب.
وشدد على حرص نقابة الصحفيين بمواصلة التعاون مع المؤسسات الوطنية كافة، وتعظيم منجزاتها، مشيراً إلى أن النقابة تسعى دائماً لتنظيم وضبط العمل الصحفي أسوةً بباقي المهن.
ونقل المعايطة خلال اللقاء تهاني نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، والزملاء في العقبة للدكتور الرواضية بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس الجامعة.
