تنشيط السياحة: عودة الطيران منخفض التكاليف في 25 أكتوبر المقبل

طائرات راين إير ووز إير منخفضة التكاليف
طائرات راين إير ووز إير منخفضة التكاليف
 
السبت، 27-09-2025 11:56 ص
الوكيل الإخباري-   قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة، عبد الرزاق عربيات، إن الطيران منخفض التكاليف سيعود إلى الأردن في الـ25 من أكتوبر المقبل.اضافة اعلان


وبيّن عربيات، أن الهيئة بصدد الاتفاق مع شركة "يورو وينغز" الألمانية للطيران منخفض التكاليف، لتعزيز خطوط النقل السياحي للمملكة.

وأوضح عربيات أن السياحة تشهد عودة تدريجية، مُبديًا تفاؤله بالربع الأخير من العام الحالي بشأن الحركة السياحية.

وأضاف عربيات أن نوعية السياح القادمين عبر الطيران منخفض التكاليف هم ممّن يقيمون أيامًا طويلة.

وتابع عربيات: "الهيئة أطلقت موقعًا إلكترونيًا يضم 220 تجربة سياحية أردنية محلية، تتضمن الموقع الجغرافي وآلية التواصل مع مقدم الخدمة".
 
 
