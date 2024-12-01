تنقلات واسعة بين مديري أمانة عمّان - أسماء

الوكيل الإخباري- وافق أمين عمان، الدكتور يوسف الشواربة، على تنسيب مدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي بإجراء تنقلات وتشكيلات بين مديري المناطق في أمانة عمان، وذلك بناءً على متطلبات العمل واستنادًا إلى أحكام المادة (19/ب) من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم (71) لسنة 2012 وتعديلاته، وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها في أمانة عمان الكبرى لعام 2020.

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وتضمنت التنقلات والتشكيلات ما يلي: