تنقلات واسعة بين مديري أمانة عمّان - أسماء

الوكيل الإخباري-
وافق أمين عمان، الدكتور يوسف الشواربة، على تنسيب مدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي بإجراء تنقلات وتشكيلات بين مديري المناطق في أمانة عمان، وذلك بناءً على متطلبات العمل واستنادًا إلى أحكام المادة (19/ب) من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم (71) لسنة 2012 وتعديلاته، وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها في أمانة عمان الكبرى لعام 2020.
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وتضمنت التنقلات والتشكيلات ما يلي:
1. نقل مدير منطقة رأس العين، المهندس سالم الدعجان، مديرًا لمنطقة بسمان. 2. نقل مدير منطقة ماركا، المهندس جلال أبو الغنم، مديرًا لمنطقة خريبة السوق وجاوا. 3. نقل مدير منطقة أحد، المهندس شاهر الرماضنة، إلى مرتب مكتب نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة، مديرًا لمنتزه الأمير حسين. 4. نقل مدير متنزه الأمير حسين، المهندس معن الزبيدي، مديرًا لمنطقة أحد. 5. نقل مدير منطقة خريبة السوق وجاوا، المهندس نويران سعيد الهدبان، مديرًا لمنطقة ماركا. 6. نقل مدير منطقة بسمان، المهندس إسماعيل محمد العدوان، مديرًا لمنطقة بدر الجديدة. 7. نقل مدير منطقة بدر الجديدة، المهندس يحيي الحسنات، مديرًا لمنطقة طارق. 8. نقل المفتش أول المهندس علي عبد الحميد مسلم إلى مرتب منطقة القويسمة مديرًا لها. 9. نقل المفتش أول المهندس بلال حمد الفريحات إلى مرتب منطقة رأس العين مديرًا لها. 10. نقل مدير منطقة طارق، المهندس مؤيد الحياري، إلى مرتب مكتب نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة بوظيفة مفتش أول. 11. نقل مدير منطقة القويسمة، المهندس محمد الهبارنة، إلى مرتب مكتب المدير التنفيذي للمناطق وخدمات المدينة بوظيفة مفتش أول.