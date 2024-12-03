تنويه أمني للأردنيين بشأن مدفأة الكاز

-
أخبار متعلقة
-
افتتاح معرض المقتنيات الأثرية في أم الجمال للمحافظة على التراث
-
افتتاح معرض الطفل في تربية لواء قصبة المفرق
-
تعميم يمنع أطباء الأسنان من إجراء مقابلات ونشر إعلانات إلا بعد موافقة النقابة
-
توقيف موظف سابق في أمانة عمان احتال على مواطن مستثمرًا وظيفته
-
الملك يلتقي في بروكسل أمين عام الناتو ووزراء خارجية الدول الأعضاء فيه
-
انطلاق ملتقى التوجيه المهني والتقني في الأغوار الشمالية
-
1700 حالة جديدة لسرطان الثدي في الأردن سنويا
-
الصفدي يؤكد ضرورة التوصل لحل سياسي في سوريا يحفظ وحدتها