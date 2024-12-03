تنويه أمني للأردنيين بشأن مدفأة الكاز

الوكيل الإخباري- وجهت مديرية الدفاع المدني عدة نصائح للاردنيين عند إستخدام مدفأة الكاز.

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وقالت مديرية الدفاع المدني في منشور عبر "فيسبوك" انه يجب عدم وضع مدفأة الكاز بالقرب من الستائر والأثاث والأماكن الضيقة.

وحذرت من تعبئة المدفأة وهي مشتعلة ومن استخدامها لأغراض الطهي او تسخين المياه.

ودعت الأردنيين إلى عدم استخدام مدفأة الكاز لتجفيف الملابس وعدم وضعها داخل الحمام عند الاستحمام.