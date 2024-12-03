 
الثلاثاء 2024-12-03 10:14 م
 

تنويه أمني للأردنيين بشأن مدفأة الكاز

مدفأة كاز
مدفأة كاز
الثلاثاء، 03-12-2024 09:39 م

الوكيل الإخباري-   وجهت مديرية الدفاع المدني عدة نصائح  للاردنيين عند إستخدام مدفأة الكاز.

اضافة اعلان

 

وقالت مديرية الدفاع المدني في منشور عبر "فيسبوك" انه يجب عدم وضع مدفأة الكاز بالقرب من الستائر والأثاث والأماكن الضيقة.

 

وحذرت من تعبئة المدفأة وهي مشتعلة ومن استخدامها لأغراض الطهي او تسخين المياه.

 

ودعت الأردنيين إلى عدم استخدام مدفأة الكاز لتجفيف الملابس وعدم وضعها داخل الحمام عند الاستحمام.

 


Image1_1220243213519796295125.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

مدفأة كاز

أخبار محلية تنويه أمني للأردنيين بشأن مدفأة الكاز

معرض المقتنيات الأثرية في أم الجمال

أخبار محلية افتتاح معرض المقتنيات الأثرية في أم الجمال للمحافظة على التراث

ارشيفية

فلسطين صفارات الإنذار تدوي في إيرز بغلاف غزة

نتنياهو

عربي ودولي قرار باستئناف محاكمة نتنياهو يوم 10 ديسمبر

جانب من الافتتاح

أخبار محلية افتتاح معرض الطفل في تربية لواء قصبة المفرق

صورة تعبيرية

أخبار محلية تعميم يمنع أطباء الأسنان من إجراء مقابلات ونشر إعلانات إلا بعد موافقة النقابة

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية توقيف موظف سابق في أمانة عمان احتال على مواطن مستثمرًا وظيفته



 




الأكثر مشاهدة