تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الأربعاء

وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة مكتبة البلدية وستستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة، حيث سيكون الدوام أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 مساء، فيما سيكون دوام يوم الأربعاء من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.
وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات؛ للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب ترخيص في محافظة اربد.
وأشار بني عيسى، إلى أنه سيجري تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة وما توفره من وقت وجهد على المواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
برعاية النائب الكابتن زهير محمد الخشمان: ملتقى الشباب التطوعي يحتفي بالأيتام في أجواء وطنية وإنسانية
-
إغلاق 24 جسرا في عمّان الليلة اعتبارا من الــ 11 مساء
-
تفعيل خطط الطوارئ في بلدية إربد
-
الأمن العام يوصي بإجراءات وقائية للقيادة الآمنة خلال الصقيع
-
جمعية السياحة تطالب بالالتزام بتوجيهات وزارة السياحة حول تنظيم الرحلات
-
أوقاف جرش تطلق فعاليات أسبوع العناية بالمساجد
-
هيئة تنظيم الطاقة: رفع جاهزية قطاع الطاقة خلال المنخفض الجوي
-
بورصة عمان تعدل أوقات جلسات التداول للأيام الثلاثة المقبلة