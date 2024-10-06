 
الأحد 2024-10-06 03:55 م
 

تنويه هام للمواطنين.. يعاقب فاعل هذا التصرف بالحبس وغرامة تصل إلى 1000 دينار!

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 06-10-2024 01:46 م

الوكيل الإخباري-   نوه المعهد المروري الأردني المواطنين من ادعاء وقوع حادث مروري مشيرًا إلى أن ذلك قد يتسبب في حكم قضائي للمدعي يثبت أن الحادث مفتعل أو مقصود.

وبيّن المعهد أن عقوبة هذا التصرف هي الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، أو بكلا العقوبتين. كما تُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

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