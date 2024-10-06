تنويه هام للمواطنين.. يعاقب فاعل هذا التصرف بالحبس وغرامة تصل إلى 1000 دينار!

وبيّن المعهد أن عقوبة هذا التصرف هي الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، أو بكلا العقوبتين. كما تُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
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