تواصل انتخابات الشعب الهندسية لنقابة المهندسين حتى السادسة مساء

الوكيل الإخباري- تتواصل انتخابات الشعب الهندسية لنقابة المهندسين الأردنيين، والتي بدأت اليوم الجمعة، حتى الساعة 6 مساءً، ليبدأ بعدها التحضير لعملية الفرز.

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وتشمل شعبة الهندسة الكهربائية، شعبة الهندسة المدنية، شعبة الهندسة المعمارية، شعبة الهندسة الميكانيكية، شعبة الهندسة الكيميائية، شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول، بالإضافة إلى انتخاب الأعضاء المكملين للشعب في الهيئة المركزية.