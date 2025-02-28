 
الجمعة 2025-02-28 05:36 م
 

تواصل انتخابات الشعب الهندسية لنقابة المهندسين حتى السادسة مساء

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
الجمعة، 28-02-2025 04:46 م

الوكيل الإخباري-    تتواصل انتخابات الشعب الهندسية لنقابة المهندسين الأردنيين، والتي بدأت اليوم الجمعة، حتى الساعة 6 مساءً، ليبدأ بعدها التحضير لعملية الفرز.

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وتشمل شعبة الهندسة الكهربائية، شعبة الهندسة المدنية، شعبة الهندسة المعمارية، شعبة الهندسة الميكانيكية، شعبة الهندسة الكيميائية، شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول، بالإضافة إلى انتخاب الأعضاء المكملين للشعب في الهيئة المركزية.


وقال رئيس لجنة إدارة الانتخابات والأمين العام للنقابة المهندس علي ناصر، إن النقابة وفرت صناديق اقتراع في المركز الرئيسي في عمان وفي فروع النقابة في المحافظات لتسهيل عملية الاقتراع على المهندسين.

 
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