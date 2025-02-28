تواصل انتخابات الشعب الهندسية لنقابة المهندسين حتى السادسة مساء

وتشمل شعبة الهندسة الكهربائية، شعبة الهندسة المدنية، شعبة الهندسة المعمارية، شعبة الهندسة الميكانيكية، شعبة الهندسة الكيميائية، شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول، بالإضافة إلى انتخاب الأعضاء المكملين للشعب في الهيئة المركزية.
وقال رئيس لجنة إدارة الانتخابات والأمين العام للنقابة المهندس علي ناصر، إن النقابة وفرت صناديق اقتراع في المركز الرئيسي في عمان وفي فروع النقابة في المحافظات لتسهيل عملية الاقتراع على المهندسين.
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