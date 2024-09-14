توزيع مساعدات على 280 من أسر المهندسين المحاصرين شمال غزة

الوكيل الإخباري- وزعت نقابة المهندسين مساعدات إغاثية على 280 أسرة من أسر المهندسين المحاصرين في شمال قطاع غزة، وذلك ضمن حملة واسعة النطاق لدعم صمود أبناء القطاع، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ عام تقريباً.

اضافة اعلان



وقال مجلس النقابة في بيان اليوم السبت، إن هذا العمل التضامني يعكس التزام النقابة بمسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه زملائها المهندسين وعائلاتهم في غزة.

وثمن المجلس الجهود الكبيرة التي تبذلها الأطراف الأردنية الداعمة لفلسطين، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، مؤكدا أن هذا التضامن الوطني يعكس روح المسؤولية الجماعية تجاه القضية الفلسطينية.



وأشار نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، إلى أن النقابة تعتبر دعم الشعب الفلسطيني واجبا وطنيا وأخلاقياً، مؤكداً أن المهندسين الأردنيين دائما ما كانوا في طليعة الداعمين للقضايا الإنسانية.

ولفت إلى أن هذه المبادرة هي جزء من سلسلة أنشطة نفذتها النقابة لدعم أهلنا في فلسطين، مشيرا إلى استمرار العمل على توفير المزيد من المساعدات في المستقبل.