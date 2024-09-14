توزيع مساعدات على 280 من أسر المهندسين المحاصرين شمال غزة

وقال مجلس النقابة في بيان اليوم السبت، إن هذا العمل التضامني يعكس التزام النقابة بمسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه زملائها المهندسين وعائلاتهم في غزة.
وثمن المجلس الجهود الكبيرة التي تبذلها الأطراف الأردنية الداعمة لفلسطين، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، مؤكدا أن هذا التضامن الوطني يعكس روح المسؤولية الجماعية تجاه القضية الفلسطينية.
وأشار نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، إلى أن النقابة تعتبر دعم الشعب الفلسطيني واجبا وطنيا وأخلاقياً، مؤكداً أن المهندسين الأردنيين دائما ما كانوا في طليعة الداعمين للقضايا الإنسانية.
ولفت إلى أن هذه المبادرة هي جزء من سلسلة أنشطة نفذتها النقابة لدعم أهلنا في فلسطين، مشيرا إلى استمرار العمل على توفير المزيد من المساعدات في المستقبل.
ودعا مجلس النقابة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لرفع الحصار عن قطاع غزة وتوفير الدعم الإنساني لأهله، مؤكداً أن النقابة ستواصل رسالتها الإنسانية والمهنية في دعم كل الجهود الهادفة إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
--(بترا)
-
أخبار متعلقة
-
بابا الفاتيكان يشيد بجهود الملك لنصرة غزة
-
الجيش يكشف تفاصيل محاولتي التسلل والتهريب الأخيرة عبر الحدود الغربية
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
برعاية ولي العهد.. انطلاق قمة الأردن للأمن السيبراني الأربعاء
-
أردنيون يفرغون أرفف محلات الدخان والمعسل قبيل رفع أسعارها
-
1248 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي اليوم
-
اثر خلافات انتخابية.. اصابة أربعيني بعيار ناري بالأغوار
-
القبض على ممثلة إباحية أمريكية في وادي رم