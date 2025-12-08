الإثنين 2025-12-08 11:19 م

لازاريني يستنكر اقتحام الاحتلال لمقار الاونروا في القدس المحتلة

لازاريني يستنكر اقتحام الاحتلال لمقار الاونروا في القدس المحتلة
لازاريني يستنكر اقتحام الاحتلال لمقار الاونروا في القدس المحتلة
الإثنين، 08-12-2025 10:23 م
الوكيل الإخباري-  استنكر المفوض العام لوكالة الاونروا، فيليب لازاريني اقتحام الاحتلال لمباني الاونروا في القدس الشرقية المحتلة.اضافة اعلان


وقال لازاريني في بيان اليوم الاثنين، إن هذا الإجراء يمثل تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضوا في الأمم المتحدة، تجاه حماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة، مشيرا الى ان اسرائيل صادرت بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من الممتلكات وإنزال علم الأمم المتحدة ورفع علم إسرائيل مكانه.

واقتحمت الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم بمُجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في القدس الشرقية. وتم إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة وشاحنات ورافعات شوكية، وجرى قطع جميع الاتصالات.

وأضاف لازاريني "في أعقاب أشهر من المضايقات التي شملت هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي، في انتهاك للالتزامات الدولية، كما أُجبر موظفو الأونروا على إخلاء المجمع مطلع هذا العام".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرواشدة: "البحوث الزراعية" يحقق إنجازات في التمويل والمشاريع البحثية

أخبار محلية الرواشدة: "البحوث الزراعية" يحقق إنجازات في التمويل والمشاريع البحثية

كشف موعد لقاء ترامب ونتنياهو في الولايات المتحدة

عربي ودولي كشف موعد لقاء ترامب ونتنياهو في الولايات المتحدة

ل

أخبار محلية "صناعة إربد" تختتم ورشة "ممارسات التصنيع الجيد"

ب

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يتفقد المشروع التنموي في الأزرق

ب

أخبار محلية بلدية بلعما تعالج هبوطًا بخط الغاز في شارع الخربة السمراء

لازاريني يستنكر اقتحام الاحتلال لمقار الاونروا في القدس المحتلة

عربي ودولي لازاريني يستنكر اقتحام الاحتلال لمقار الاونروا في القدس المحتلة

ل

أخبار محلية محافظ معان يوجه بتأمين السلع الأساسية ومراقبة الأسواق خلال فصل الشتاء

استشهاد فلسطينية جراء هجوم مسيّرات إسرائيلية في غزة

فلسطين استشهاد فلسطينية جراء هجوم مسيّرات إسرائيلية في غزة



 






الأكثر مشاهدة