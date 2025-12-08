لازاريني يستنكر اقتحام الاحتلال لمقار الاونروا في القدس المحتلة

10:23 م

الوكيل الإخباري- استنكر المفوض العام لوكالة الاونروا، فيليب لازاريني اقتحام الاحتلال لمباني الاونروا في القدس الشرقية المحتلة.





وقال لازاريني في بيان اليوم الاثنين، إن هذا الإجراء يمثل تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضوا في الأمم المتحدة، تجاه حماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة، مشيرا الى ان اسرائيل صادرت بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من الممتلكات وإنزال علم الأمم المتحدة ورفع علم إسرائيل مكانه.



واقتحمت الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم بمُجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في القدس الشرقية. وتم إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة وشاحنات ورافعات شوكية، وجرى قطع جميع الاتصالات.



وأضاف لازاريني "في أعقاب أشهر من المضايقات التي شملت هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي، في انتهاك للالتزامات الدولية، كما أُجبر موظفو الأونروا على إخلاء المجمع مطلع هذا العام".



