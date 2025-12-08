استشهاد فلسطينية جراء هجوم مسيّرات إسرائيلية في غزة

10:01 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756604 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استشهدت فلسطينية، مساء اليوم الاثنين، برصاص مسيرة إسرائيلية في مخيم حلاوة في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة. اضافة اعلان





وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء إلقاء مسيّرات إسرائيلية من طراز "كوادكوبتر" قنابل على خيام النازحين في محيط سوق العملة بمدينة غزة.



تم نسخ الرابط





