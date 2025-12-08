استشهاد فلسطينية جراء هجوم مسيّرات إسرائيلية في غزة

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء إلقاء مسيّرات إسرائيلية من طراز "كوادكوبتر" قنابل على خيام النازحين في محيط سوق العملة بمدينة غزة.
