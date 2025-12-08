الإثنين 2025-12-08 11:19 م

استشهاد فلسطينية جراء هجوم مسيّرات إسرائيلية في غزة

الإثنين، 08-12-2025 10:01 م
الوكيل الإخباري-  استشهدت فلسطينية، مساء اليوم الاثنين، برصاص مسيرة إسرائيلية في مخيم حلاوة في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.اضافة اعلان


وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء إلقاء مسيّرات إسرائيلية من طراز "كوادكوبتر" قنابل على خيام النازحين في محيط سوق العملة بمدينة غزة.
 
 


