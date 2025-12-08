الإثنين 2025-12-08 06:21 م

توقيع اتفاقيات صرف صحي جنوب غرب عمّان بقيمة 18.45 مليون دينار

جانب من توقيع الاتفاقية
الإثنين، 08-12-2025 05:10 م

الوكيل الإخباري- وقع وزير المياه والري رائد أبو السعود، الاثنين، اتفاقيات تنفيذ مشاريع صرف صحي جنوب غرب عمّان الحزمة الأولى والثانية مع رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب" المصرية أحمد العصار وأحمد العدلاني عضو مجلس الإدارة بحضور الأمين العام لسلطة المياه سفيان البطاينة والمساعدة لشؤون الصرف الصحي غادة صفا والمساعدة للعطاءات نجوى عرابي وعدد من ممثلي قطاع المياه تحقيقا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية للمياه 2023-2040 ضمن الجهود الحكومية المستمرة والمتواصلة للارتقاء وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين لخدمة مناطق في غرب إربد بقيمة إجمالية نحو 18,450 مليون دينار ممولة من بنك الإعمار الألماني kfw.

وأشار وزير المياه والري إلى أن الحكومة ومن خلال الوزارة/ سلطة المياه تسرع جهودها لتنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية الهادفة لتوفير الخدمة للمواطنين وفق أفضل المستويات مبينا أن الحزمة الأولى والثانية ستشمل تنفيذ شبكات صرف صحي لخدمة أجزاء من مرج الحمام ولواء ناعور في مناطق جنوب غرب عمّان بأقطار تتراوح بين 300-600 ملم وبطول 32 كيلو متر وكذلك تنفيذ 5 كيلو مترات من الوصلات المنزلية وإعادة تأهيل 2 كيلو من خط ناقل وادي السير لتحسين خدمات الصرف الصحي في مناطق جنوب غرب عمّان وتحسين المستوى البيئي انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة، مبينا أن المناطق المشمولة بالحزمة الأولى والثانية هي معظم أحواض ناعور مؤكدا أن الوزارة تسعى جاهدة لتغطية معظم المناطق في المملكة بخدمات الصرف الصحي.


وأعرب الوزير عن شكر وتقدير وزارة المياه والري/ سلطة المياه للدعم المتواصل من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم بنك الإعمار الألماني kfw، وكذلك شركة "المقاولون العرب" على جهودها في تنفيذ مشاريع خدمية ونوعية في المملكة.
وتمّ عرض فيديو يبين أهم المشاريع التي نفذتها الشركة على مستوى العالم ومشاريع نفذت في الأردن منذ عام 1966.

 
 


