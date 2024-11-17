 
الأحد 2024-11-17 01:49 م
 

توقيع اتفاقية لتوسعة فرع إنتاجي لشركة "حرفة الإبرة" بمنطقة مغير السرحان

من توقيع الاتفاقية
من توقيع الاتفاقية
الأحد، 17-11-2024 11:42 ص
الوكيل الإخباري-   وقعت في وزارة العمل اليوم الأحد، اتفاقية لتوسعة أحد الفروع الإنتاجية التابعة لشركة "حرفة الإبرة" في منطقة مغير السرحان في المفرق، لزيادة عدد الأردنيين المشتغلين فيه من 250-500 عامل وعاملة.اضافة اعلان


ووقعت الاتفاقية برعاية وزير العمل الدكتور خالد البكار، ضمن المبادرات الملكية السامية ومتابعة لزيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

ووقعت وزارة العمل وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية وبلدية السرحان الاتفاقية مع شركة "حرفة الإبرة"، التي تعتبر ثاني أكبر مصدر للألبسة في المملكة، حيث أن للشركة فرعين إنتاجيين في المحافظة، الأول في مغير السرحان وهو المستفيد من اتفاقية التوسعة، والفرع الثاني في قضاء منشية بني حسن في المحافظة.
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي الأسد يلتقي وزير الدفاع الإيراني في دمشق

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية بسبب الظروف الأمنية .. قرار أردني بشأن مركبات المسافرين

أرشيفية

عربي ودولي غارات روسية مكثفة تستهدف مواقع للطاقة في أوكرانيا

H

عربي ودولي روسيا تقلص استيراد الملابس من تركيا

أعمال منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2016 - أرشيفية

أخبار محلية برعاية ملكية .. انطلاق منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأربعاء

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان تعقد ورشة عمل حول المهن الخطرة والأمراض المهنية في قطاع المستشفيات

وزارة الخارجية

أخبار محلية الخارجية تدين قصف الاحتلال لمخيم الشاطئ وبيت لاهيا

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 6.1 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية تشرين الأول الماضي



 


الأكثر مشاهدة