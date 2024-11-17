توقيع اتفاقية لتوسعة فرع إنتاجي لشركة "حرفة الإبرة" بمنطقة مغير السرحان

ووقعت الاتفاقية برعاية وزير العمل الدكتور خالد البكار، ضمن المبادرات الملكية السامية ومتابعة لزيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.
ووقعت وزارة العمل وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية وبلدية السرحان الاتفاقية مع شركة "حرفة الإبرة"، التي تعتبر ثاني أكبر مصدر للألبسة في المملكة، حيث أن للشركة فرعين إنتاجيين في المحافظة، الأول في مغير السرحان وهو المستفيد من اتفاقية التوسعة، والفرع الثاني في قضاء منشية بني حسن في المحافظة.
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