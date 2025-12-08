توقيع مذكرة تفاهم بين الخدمات الطبية الملكية والبطريركية اللاتينية لدعم أطفال غزة

الوكيل الإخباري- وقّعت اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم بين الخدمات الطبية الملكية والبطريركية اللاتينية في القدس، بهدف دعم الأطفال في قطاع غزة وتوفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم.

ووقّع المذكرة عن الخدمات الطبية الملكية مديرها العام العميد الطبيب سـهل الحموري، وعن نيابة البطريركية اللاتينية في الأردن المطران إياد الطوال.



وأكد العميد الطبيب الحموري حرص الخدمات الطبية الملكية على مواصلة دورها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية للأشقاء في غزة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها المستشفيات الميدانية الأردنية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها القطاع.