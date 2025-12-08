توقيع مذكرة تفاهم بين الخدمات الطبية الملكية والبطريركية اللاتينية لدعم أطفال غزة

ووقّع المذكرة عن الخدمات الطبية الملكية مديرها العام العميد الطبيب سـهل الحموري، وعن نيابة البطريركية اللاتينية في الأردن المطران إياد الطوال.
وأكد العميد الطبيب الحموري حرص الخدمات الطبية الملكية على مواصلة دورها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية للأشقاء في غزة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها المستشفيات الميدانية الأردنية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها القطاع.
من جانبه، أشاد المطران الطوال بالجهود التي تقدمها الخدمات الطبية الملكية، وبأدوارها الطبية والإنسانية في مناطق عمل المستشفيات الميدانية الأردنية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً للنهج الإنساني للمملكة في مساندة الأشقاء وتخفيف معاناتهم.
