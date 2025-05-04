"توليد الكهرباء المركزية" توزع 12 مليون دينار أرباحا نقدية على المساهمين

الوكيل الإخباري- وافقت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية في اجتماعها العادي على توزيع أرباح على المساهمين عن نتائج أعمال الشركة للعام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليون دينار.

اضافة اعلان



وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور مؤيد السمّان، بحضور ممثل عن دائرة مراقبة الشركات وممثلين عن جميع المساهمين.