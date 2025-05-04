"توليد الكهرباء المركزية" توزع 12 مليون دينار أرباحا نقدية على المساهمين

وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور مؤيد السمّان، بحضور ممثل عن دائرة مراقبة الشركات وممثلين عن جميع المساهمين.
وبحسب بيان صدر عن الشركة اليوم الأحد، تتوزع ملكية رأس مال الشركة بين كل من شركة إنارة لاستثمارات الطاقة، المملوكة لشركة "أكوا باور" السعودية ومجموعة اتحاد المقاولين، وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية، إلى جانب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
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