ثقافة إربد وعجلون تنظمان مسارًا يروي حكاية الأرض والإنسان

جانب من المشاركة بالمسار
 
الوكيل الإخباري- نظّمت مديرية ثقافة محافظة إربد، وبالتعاون مع مديرية ثقافة عجلون، اليوم الأربعاء، مسارًا ثقافيًا مشتركا مزج بين عبق التراث وسحر الطبيعة.

واشتمل المسير على زيارة لواء الكورة ومحافظة عجلون، بمشاركة نخبة من مثقفي إربد وعدد من رؤساء الهيئات الثقافية، بهدف تعزيز الوعي الوطني والتعريف بالتاريخ والجغرافيا الأردنية.


وانطلقت رحلة المسير من متحف بيادرنا في قرية مخربة بلواء الطيبة، حيث استعرض المشاركون مقتنيات ديوان الحاج صالح عثمان العزام، الذي يعود تأسيسه لعام 1885، ويمثل شاهداً حيّاً على التاريخ الاجتماعي والزراعي في المنطقة.


وكانت محطة التوقف في غابات برقش، حيث قدم الدكتور أحمد الشريدة شرحًا وافياً عن التنوع الحيوي والقيمة البيئية والسياحية للغابة ومعالمها، ومنها مغارة الظهر ومسار وادي بيرا.


وواصل الوفد مساره نحو محافظة عجلون، حيث كان في استقبالهم مدير ثقافة عجلون سامر فريحات الذي أكد أهمية هذه المسارات في تعزيز الوعي الوطني وتعريف الأجيال بتاريخ الأردن العريق ومكانته الحضارية، مشيرا إلى أن عجلون بإرثها المسيحي والإسلامي وطبيعتها الساحرة، تمثل وجهاً مشرقاً للسياحة الثقافية.


كما توقف المشاركون في عجلون عند موقع مار إلياس الأثري، أحد أقدم المواقع المسيحية، ثم توجهوا إلى قلعة عجلون الشامخة، والتي تروي حكايات البطولة الأيوبية.


واختتم المسير برحلة على التلفريك الذي كشف سحر طبيعة عجلون من ارتفاعات شاهقة.


بدوره، أكد مدير ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول أن هذه المسارات الثقافية تعد مشروعا وطنيا يعزز الانتماء ويعرّف الأجيال بجذورهم، ويجمع بين جمال الطبيعة وعمق التاريخ، مشددا على حرص وزارة الثقافة على أن تكون هذه المبادرات جسوراً تربط أبناء الوطن بالمكان.

 
 
