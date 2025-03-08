جائزة الحسن للشباب: المرأة الأردنية نموذج للمسؤولية والعطاء

واستذكر خلال بيان للجائزة، اليوم السبت، فخر واعتزاز جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله بإنجازاتها وإصرارها على أن تكون عنصرًا فاعلًا في المجتمع، بصفتها ركيزة أساسية في بناء الوطن وتقدمه.
وأكدت الجائزة في بيانها على تمكين المرأة وفتح المجال أمامها للمشاركة بصنع القرار، معربًا عن فخر الجائزة باحتضان نخبة من السيدات الأردنيات من ضباط الارتباط والمنسقات والهيئة الإدارية والتنفيذية، اللاتي أثبتن كفاءتهن وأسهمن في تطوير الجائزة منذ تأسيسها.
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