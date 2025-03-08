جائزة الحسن للشباب: المرأة الأردنية نموذج للمسؤولية والعطاء

الوكيل الإخباري- أكد مدير جائزة الحسن للشباب أيمن المفلح، أن المرأة الأردنية كانت وما تزال نموذجًا للمسؤولية والعطاء.

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واستذكر خلال بيان للجائزة، اليوم السبت، فخر واعتزاز جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله بإنجازاتها وإصرارها على أن تكون عنصرًا فاعلًا في المجتمع، بصفتها ركيزة أساسية في بناء الوطن وتقدمه.