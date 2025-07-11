الجمعة 2025-07-11 11:13 ص
 

جامعة البلقاء التطبيقية تتألق في المهرجان الوطني التكنولوجي الثاني عشر

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الجمعة، 11-07-2025 10:13 ص

الوكيل الإخباري-   تواصل جامعة البلقاء التطبيقية تألقها وتفوقها في المحافل العلمية والتقنية، عبر مشاركة متميزة من عدد من كلياتها في المهرجان الوطني التكنولوجي الثاني عشر، الذي نظمته جامعة الحسين التقنية في يوم الأربعاء الموافق 10 تموز 2025، بمشاركة نخبة من الجامعات الحكومية والخاصة الرائدة في المملكة.

وشهدت المسابقة تنافسًا كبيرًا، حيث تم تقديم أكثر من 406 مشاريع في المرحلة الأولية، تأهل منها 270 مشروعًا بعد استيفاء الشروط، ليُرشّح منها 107 مشاريع للمشاركة في النهائيات، موزعة على عشرة محاور تكنولوجية متخصصة.

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تميزت مشاركة جامعة البلقاء التطبيقية بـ:
•كلية الذكاء الاصطناعي، التي شاركت بثلاثة مشاريع مبتكرة في مجال الواقع الافتراضي، تأهلت جميعها للمرحلة النهائية بإشراف الدكتور طارق الزعبي، وقد تمكّن المشروع المقدم من الطالبين حمزة سعادة وأحمد خليل من الفوز بالمركز الأول في محور التكنولوجيا الصحية والتطبيقات الحيوية.
•كلية عمّان الجامعية للعلوم المالية والإدارية، حيث حصد فريق من قسم المحاسبة ونظم المعلومات المحاسبية المركز الثالث عن مشروعهم بعنوان:


“Artificial Intelligence-Based Accounting System for Small and Medium Enterprises”
وضم الفريق الطالبين كمال جهاد يوسف ورنا محمد حطيني، اللذين أظهرا تميزًا لافتًا في تقديم حلول ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في خدمة قطاع الأعمال.

 

 
 
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