جامعة اليرموك تحصل على شهادة الاعتماد الدولي في جودة التعليم السياحي والفندقي

الوكيل الإخباري- حصلت كلية السياحة والفنادق في جامعة اليرموك، وللدورة الثالثة على التوالي على شهادة الاعتماد الدولي في جودة التعليم السياحي والفندقي "التيدكوال"، من منظمة السياحة العالمية، للفترة من عام 2024 - 2027.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن هذا الانجاز يُتوج الجهود التي بذلتها وتبذلها الكلية في تطوير مناهجها وخططها الدراسية، لمواكبة التطورات الحديثة في التعليم السياحي والفندقي، مشيدا بجهود أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الكلية لتقديم كل ما هو مفيد لتسهيل تعليم الطلبة وتعزيز معارفهم العلمية ومهاراتهم التطبيقية.



وأضاف أن حصول الكلية على هذه الاعتمادية الدولية، يُبرهن على أن جامعة اليرموك تسيرُ على المسار الصحيح في ملف الاعتمادات والجودة وفق أقصى المعايير الأكاديمية المطلوبة، وبالتالي تأكيد مكانتها المرموقة محليا ودوليا، لافتا إلى ما حققته الجامعة من تقدمٍ في تصنيف QS العالمي للجامعات / التخصصات، الصادر في نيسان الماضي من العام الحالي، والذي صُنفت فيه الجامعة ضمن فئة أفضل 101-150 جامعة حول العالم في مجال إدارة السياحة والضيافة والترفيه.



من جهته، أكد عميد الكلية الدكتور أكرم رواشدة، أن حصول الكلية على هذه الاعتمادية من شأنه المساهمة في زيادة التنافسية لخريجي الكلية في سوق السياحة والفنادق الوطني والعربي والدولي، إضافة إلى استخدام شعار "التيدكوال" للتسويق لبرامج الكلية، وتوفير فرص تدريبية مجانية "عن بُعد" لطلبة الكلية في المجالات الفندقية والسياحية من أكاديمية "التيدكوال" التابعة لمنظمة السياحة العالمية.



وأشار إلى أهمية هذه الاعتمادية الدولية في زيادة قدرة طلبة الكلية وأساتذتها على الانخراط في المشاريع الدولية التي تنظمها منظمة السياحة العالمية، وبالتالي رفع مستوى الثقة التي تتعزز لدى المشغلين في القطاع السياحي والفندقي بطلبة الكلية وخريجيها، شاكرا مركز الاعتماد وضمان الجودة في الجامعة، على الجهود التي بذلتها كوادره في مساعدة الكلية لتقديم الملف الخاص للحصول على هذا الاعتماد.