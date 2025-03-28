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جامعة اليرموك تُطلق عملية "التسجيل التجريبي" لطلبتها

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الجمعة، 28-03-2025 04:04 م
الوكيل الإخباري- أطلقت جامعة اليرموك، ولأول مرة، عملية "التسجيل التجريبي" لطلبتها من مختلف الكليات والبرامج الأكاديمية، اعتبارًا من الفصل الدراسي الصيفي 2024-2025.اضافة اعلان


وتستهدف الجامعة دعم عملية إعداد الجدول الدراسي والتعرف على رغبات الطلبة واختياراتهم للمساقات التي يرغبون في دراستها خلال الفصل الدراسي الصيفي، استنادًا إلى التغذية الراجعة منهم.

ويمكن لطلبة الجامعة الدخول إلى نظام معلومات الطلبة sis.yu.edu.jo واختيار المساقات المطلوبة، وتستمر عملية التسجيل حتى نهاية يوم السبت الموافق 5-4-2025.

ويُمثل الاختيار الدقيق للمساقات الدراسية من قبل أكبر عدد ممكن من الطلبة تأثيرًا إيجابيًا في إعداد جدول دراسي يتناسب مع احتياجات الطلبة، إلى جانب تقليل التعارض قدر الإمكان بين المساقات الدراسية.
 
gnews

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