جامعة اليرموك تطلق فعاليات الملتقى الأول لكلية السياحة والفنادق

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الثلاثاء، في جامعة اليرموك فعاليات الملتقى الأول لكلية السياحة والفنادق، تحت عنوان: "التعليم السياحي والفندقي بين النظرية والتطبيق".

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وأكد رئيس الجامعة، الدكتور إسلام مسّاد، خلال حفل الافتتاح، أن التعليم السياحي يُعدّ من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، نظرًا لدوره في رفد القطاع السياحي بكوادر مؤهلة ومدرّبة قادرة على تقديم خدمات عالية الجودة.



وأشار مسّاد إلى أن الملتقى يشكل منصة مهمة تجمع ممثلي السلطات التشريعية والتنفيذية، والقطاعين الأكاديمي والخاص، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال التعليم السياحي.

وأضاف أن السياحة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي، بل أصبحت علمًا له نظرياته وأبحاثه التي تسهم في تطوير القطاع بشكل منهجي، لافتًا إلى جهود الجامعة في هذا المجال من خلال كلية السياحة والفنادق، التي تواصل تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.



وأشار مسّاد إلى أن الملتقى يشكل منصة مهمة تجمع ممثلي السلطات التشريعية والتنفيذية، والقطاعين الأكاديمي والخاص، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال التعليم السياحي.