جامعة اليرموك: سيبقى الأردنيون سيفا هاشميا في الدفاع عن حدود وثرى وطنهم الطهور

ودعت الجامعة دول الإقليم والعالم إلى الوقوف صفًا واحدًا، ورفض مثل هذه التصريحات.
وشدّدت الجامعة، في بيان صادر عنها، على أن هذه التصريحات الخبيثة تنمّ عن محاولات يائسة من قبل رئيس وزراء الاحتلال لتصدير فشله السياسي، مؤكدةً أن الشعب الأردني كان وسيبقى "سيفًا هاشميًا" بيد قائد المسيرة، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، في الدفاع عن حدود وثرى الأردن الطهور، والتصدي لكل المحاولات اليائسة للنيل من الوحدة الوطنية والمواقف الأردنية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
كما تؤكد جامعة اليرموك أن مثل هذه التصريحات المستفزة لن تُثني الأردنيين عن مواصلة مسيرة البناء والنماء لوطنهم الغالي، وتعزيز مكتسباته الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والتنموية.
ولفتت إلى أن الأردنيين أكدوا على مرّ التاريخ، وبشواهد حيّة وكثيرة، أنهم طوّعوا الصخر، وشيّدوا البنيان، وبنوا عبر الزمان حضارة إنسانية شاهدة على عظمة هذا الشعب وحجم تضحياته في سبيل وطنه وأمّته.
وتتوجّه جامعة اليرموك بتحية ملؤها الفخر والاعتزاز إلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الباسلة، على جهودهم الوطنية المخلصة في الدفاع عن أمن الأردن والذود عن حياضه، ليبقى هذا الوطن شامخًا حرًّا أبيًّا في وجه كل طامع جبان.
وتُجدّد جامعة اليرموك عميق انتمائها وولائها للعرش الهاشمي المفدّى، ووقوفها خلف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، في الدفاع عن الأردن، ومساندة مواقف الدولة الأردنية في شتى المنابر العربية والدولية.
