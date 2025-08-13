جامعة ال البيت تقرر إنهاء الدوام عند الساعة الواحدة ظهراً بسبب موجة الحر

12:15 م

الوكيل الإخباري- نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظاً على سلامة العاملين، قرر رئيس جامعة ال البيت الأستاذ الدكتور أسامه نصير إنهاء الدوام ليومي الأربعاء والخميس عند الساعة الواحدة ظهراً. اضافة اعلان

