جامعة ال البيت تقرر إنهاء الدوام عند الساعة الواحدة ظهراً بسبب موجة الحر

-
أخبار متعلقة
-
مستشفيات البشير تعيد توصيل ذراع مبتورة لطفلة تبلغ 14 عاماً
-
الأردن يشارك في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بالقاهرة
-
3.56 مليار دينار حوالات مالية عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية 2025
-
إرادة ملكية بتعيين الباشا زياد البطارسة سفيراً
-
الأردن ينجح في الحفاظ على استمرارية تزويد التيار الكهربائي رغم الأحمال القياسية
-
"توزيع الكهرباء": آلية لقطع التيار مؤقتا عند ارتفاع الحمل الكهربائي في العدادات الذكية
-
ضبط اعتداء على خط مياه رئيسي في بني كنانه ومقاومة أثناء إزالة التعدي
-
عطاء لشراء كميات من القمح