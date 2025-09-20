جامعة جدارا توقّع اتفاقيّتَي تعاون مع جامعتين جزائريّتين

وقالت نائب رئيس جامعة جدار، الدكتورة إيمان البشيتي، خلال توقيعها الاتفاقيتين على هامش فعاليات المؤتمر الدولي "هامبولت"، إن الجامعة تولي أهمية كبيرة لبناء شراكات استراتيجية مع الجامعات المرموقة في المنطقة والعالم.
-
أخبار متعلقة
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 ينظم حملة للتبرع بالدم
-
نقابة الصحفيين تقر التسوية المالية مع شركة التأمين الصحي السابقة "ميدنت"
-
الزعبي: الذكاء الاصطناعي تحد وسلاح في الإعلام والمحتوى هو الأساس
-
"المهندسين الزراعيين" تنظم دورة تدريبية متخصصة
-
ترفيعات وانهاء خدمات في التربية - اسماء
-
الأردن يؤكد أهمية تنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمنطقة
-
بيان صادر عن عشيرة حمزة القادري
-
18 باحثا من "اليرموك" ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم - اسماء