السبت 2025-09-20 08:00 م
 

جامعة جدارا توقّع اتفاقيّتَي تعاون مع جامعتين جزائريّتين

السبت، 20-09-2025 05:40 م

الوكيل الإخباري-  وقّعت جامعة جدارا اليوم السبت، اتفاقيتين للتعاون الأكاديمي مع جامعتي باجي مختار عنابة، وجيلالي ليابس بالجزائر.

وقالت نائب رئيس جامعة جدار، الدكتورة إيمان البشيتي، خلال توقيعها الاتفاقيتين على هامش فعاليات المؤتمر الدولي "هامبولت"، إن الجامعة تولي أهمية كبيرة لبناء شراكات استراتيجية مع الجامعات المرموقة في المنطقة والعالم.

 
 
