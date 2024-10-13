جامعة مؤتة تطلق دورة تدريبية في الأمن السيبراني بالتعاون مع زين للإبداع والمركز الأردني للتصميم والتطوير

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الوكيل الإخباري- افتتحت اليوم في جامعة مؤتة دورة تدريبية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، تنظمها منصة زين للإبداع بالتعاون مع مركز الريادة والابتكار في جامعة مؤتة والمركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB). تتضمن الدورة 120 ساعة تدريبية مكثفة تهدف إلى تطوير مهارات الطلبة التقنية من خلال التدريب النظري والعملي. يشارك في هذه الدورة 25 طالبًا من مختلف التخصصات. اضافة اعلان





وخلال افتتاح البرنامج التدريبي، أكد الدكتور وليد الرواضية، مدير مركز الريادة والابتكار، أن جامعة مؤتة ممثلة برئيسها الدكتور سلامة النعيمات تحرص على توفير فرص تدريبية تقنية متقدمة لطلبتها، بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة في تنفيذ هذه البرامج. وأوضح أن هذه الدورة ستمنح المشاركين شهادة وخبرة عملية في مجال الأمن السيبراني، مشددًا على أهميتها في تلبية متطلبات سوق العمل وتطوير مهارات الطلبة.



ونقل الرواضية للمنتسبين تمنيات الدكتور سلامة النعيمات، رئيس الجامعة، بالتوفيق والاستفادة القصوى من هذه الدورة لتعزيز قدراتهم الذاتية، مؤكداً أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تحقيق هذا الهدف من خلال توفير برامج تدريبية متميزة. وأشار الدكتور النعيمات في حديث له حول ذات الدورة إلى أن جامعة مؤتة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير برامجها الأكاديمية والتدريبية لتتماشى مع التطورات الحديثة في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية الأمن السيبراني في العصر الرقمي الحالي ودوره الحيوي في حماية المعلومات والبيانات. وأضاف أن الجامعة ستستمر في تعزيز تعاونها مع الشركاء المحليين والدوليين لتقديم أفضل الفرص التعليمية والتدريبية لطلبتها.



