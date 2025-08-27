الأربعاء 2025-08-27 10:16 م
 

جامعة مؤتة توضح أسباب رفع رسوم عدد من التخصصات

الأربعاء، 27-08-2025 08:35 م

الوكيل الإخباري- قالت جامعة مؤتة إن قرار رفع رسوم عدد من التخصصات في الجامعة جاء في إطار خطة تطوير أكاديمي شاملة، أعقبت مخاطبة وزارة التعليم العالي بخصوص استحداث 7 تخصصات جديدة، تم إعداد خططها الدراسية وتحديد رسومها باعتبارها برامج مستحدثة.

وأضافت الجامعة في بيان صحفي أن التعديل على رسوم التخصصات القائمة شمل 35 تخصصًا ضمن برامج البكالوريوس، من أصل 56 برنامجًا، مشيرة إلى أن نسب الزيادة كانت طفيفة في معظم الحالات، حيث تراوحت الزيادة في الرسوم بين دينارين و15 دينارًا في الحدّ الأعلى للساعة الدراسية.


وأشارت الجامعة إلى أن تخصص دكتور في الطب شهد زيادة في الرسوم بقيمة 25 دينارًا للساعة الدراسية، في حين لم تتأثر رسوم تخصص طب الأسنان بعملية الرفع، وبقيت كما هي.

 
 
