جامعة مؤتة توضح أسباب رفع رسوم عدد من التخصصات

وأضافت الجامعة في بيان صحفي أن التعديل على رسوم التخصصات القائمة شمل 35 تخصصًا ضمن برامج البكالوريوس، من أصل 56 برنامجًا، مشيرة إلى أن نسب الزيادة كانت طفيفة في معظم الحالات، حيث تراوحت الزيادة في الرسوم بين دينارين و15 دينارًا في الحدّ الأعلى للساعة الدراسية.
وأشارت الجامعة إلى أن تخصص دكتور في الطب شهد زيادة في الرسوم بقيمة 25 دينارًا للساعة الدراسية، في حين لم تتأثر رسوم تخصص طب الأسنان بعملية الرفع، وبقيت كما هي.
