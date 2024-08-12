جلسات لتطوير عمل جمعيات مستخدمي المياه في وادي الأردن

وحسب بيان للوزارة، هدفت الجلسة إلى تطوير مهارات الكوادر العاملة في الجمعيات وتعزيز قدراتهم على إدارة الموارد المائية بشكل فعال ومستدام، إضافة إلى تعزيز دور الجمعيات في إدارة توزيع مياه الري للمزارعين.
وأكد مدير مديرية الشركاء وجمعيات مستخدمي المياه في السلطة، المهندس أنور العدوان، أهمية تعزيز الوعي بدور الجمعيات كمؤسسات محورية في إدارة وتوزيع المياه في منطقة وادي الأردن وبمشاكل المياه وسبل معالجتها.
وأشار إلى أن الجلسات التوعوية والتدريبية، التي ستشمل جميع مناطق وادي الأردن، خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية.
من جهته، قدم رئيس قسم التوعية والإرشاد بالمديرية، المهندس أنس الحبيس، محاضرة تناولت المهام المنوطة بالكادر الفني وآلية توزيع المياه على المزارعين، إضافة إلى بحث مسألة الاعتداءات على مصادر المياه بشكل عام.
ومن المقرر أن تستمر هذه الجلسات لتشمل جمعيات مستخدمي المياه كافة والبالغ عددها 19 جمعية، تغطي نحو 52 بالمئة من مساحة وادي الأردن.
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