 
الإثنين 2024-08-12 03:45 م
 
 

جلسات لتطوير عمل جمعيات مستخدمي المياه في وادي الأردن

جانب من الجلسات
جانب من الجلسات




 

الإثنين، 12-08-2024 02:58 م

الوكيل الإخباري-  نظمت سلطة وادي الأردن/ وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، جلسة توعوية وتدريبية، شملت محطة الضخ (81) وجمعية محطة الضخ (86+87) في منطقة "غور كبد-الكرامة"، ضمن خطتها تطوير عمل جمعيات مستخدمي المياه.


وحسب بيان للوزارة، هدفت الجلسة إلى تطوير مهارات الكوادر العاملة في الجمعيات وتعزيز قدراتهم على إدارة الموارد المائية بشكل فعال ومستدام، إضافة إلى تعزيز دور الجمعيات في إدارة توزيع مياه الري للمزارعين.


وأكد مدير مديرية الشركاء وجمعيات مستخدمي المياه في السلطة، المهندس أنور العدوان، أهمية تعزيز الوعي بدور الجمعيات كمؤسسات محورية في إدارة وتوزيع المياه في منطقة وادي الأردن وبمشاكل المياه وسبل معالجتها.


وأشار إلى أن الجلسات التوعوية والتدريبية، التي ستشمل جميع مناطق وادي الأردن، خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية.


من جهته، قدم رئيس قسم التوعية والإرشاد بالمديرية، المهندس أنس الحبيس، محاضرة تناولت المهام المنوطة بالكادر الفني وآلية توزيع المياه على المزارعين، إضافة إلى بحث مسألة الاعتداءات على مصادر المياه بشكل عام.


ومن المقرر أن تستمر هذه الجلسات لتشمل جمعيات مستخدمي المياه كافة والبالغ عددها 19 جمعية، تغطي نحو 52 بالمئة من مساحة وادي الأردن.

gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة أيهما أفضل الملفوف الأحمر أم الأخضر؟

الجيش العربي

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة

غزة

فلسطين شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال نقطة شحن هواتف بخان يونس

سنجاب

فيديو منوع في الحر، اسقِ من تستطيع شربة ماء

تعبيرية

طب وصحة نصائح مفيدة قبل التبرع بالدم في الصيف

خاتم عالق في الاصبع

فيديو منوع الطريقة الصحيحة لإزالة خاتم عالق بالاصبع

تعبيرية

طب وصحة كيف يؤثر الطقس الحار على الصحة النفسية؟

تعبيرية

أخبار محلية لائحة تنظيمية للتأكيد على ضوابط ترويج الأدوية وحصرها لمقدمي الرعاية الصحية





 


 



الأكثر مشاهدة