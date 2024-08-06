جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله للعمل التطوعي

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الشباب، ممثلة بمديرية شباب العاصمة، اليوم الثلاثاء، جلسةً تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، والتي أقيمت في المركز الثقافي الملكي.



وحضر الجلسة التعريفية أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور ومساعد محافظ العاصمة للسلامة العامة فادي ارتيمة وعضو لجنة التحكيم والتقييم للجائزة جهاد مساعدة، وعدد من مديري وأعضاء الجمعيات الخيرية والأندية الشبابية، ومراكز رعاية ذوي الإعاقة، فيما تضمنت الجلسة ترجمة للغة الإشارة.



وقال الجبور إن التطوع في الأردن فيه الكثير الجهد، وإن الجائزة أتت لبلورة العمل التطوعي وجعله ثقافة مجتمعية ترتكز في أساسها على الأثر والاستدامة، وهو ما سعى إليه سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، منذ أن أطلق الجائزة في الخامس من كانون الأول 2021.



وأكد أن الوزارة عقدت شراكةً مثمرة مع مؤسسة ولي العهد لإنشاء منصة "نحن" للعمل التطوعي، التي أتت بهدف توزيع العمل التطوعي على كل الفئات والمجالات وخلق منهاج حقيقي للتطوع قائم على عدم انتهاء العمل التطوعي بانتهاء العمل، مضيفاً أن الجائزة تعطي تدريبًا حقيقيًا على المنهجية العلمية للتطوع.



بدوره، قال عضو لجنة التحكيم والتقييم، جهاد مساعدة، إن دور الجائزة يتجاوز مجرد التقدير والتكريم، حيث يهدف أيضًا إلى تعزيز شخصية المشاركين وإشراكهم بفعالية في عملية بناء وتطوير المجتمع، ومواجهة التحديات الوطنية من خلال إعداد جيل واعٍ ومسؤول.