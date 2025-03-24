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جلسة حوارية بالعقبة بمناسبة يوم المرأة العالمي

العقبة - أرشيفية
العقبة
 
الإثنين، 24-03-2025 08:46 م

الوكيل الإخباري-    نظم حزب الميثاق الوطني في العقبة اليوم الاثنين، جلسة حوارية بمناسبة يوم المرأة العالمي، شاركت فيها العين نسيمة الفاخري، وعدد من أعضاء الحزب، وسيدات وأبناء المجتمع المحلي في العقبة.

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واستعرضت الفاخري محطات تقدم وتطور المرأة الأردنية ووصولها إلى مواقع صنع القرار وتسلمها مناصب قيادية وريادية، مشيرة إلى تميز المرأة الأردنية بمختلف القطاعات وتحسين أوضاعها الاقتصادية ومساهمتها في بناء أسرة قوية.

 
 
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