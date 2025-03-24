جلسة حوارية بالعقبة بمناسبة يوم المرأة العالمي

الوكيل الإخباري- نظم حزب الميثاق الوطني في العقبة اليوم الاثنين، جلسة حوارية بمناسبة يوم المرأة العالمي، شاركت فيها العين نسيمة الفاخري، وعدد من أعضاء الحزب، وسيدات وأبناء المجتمع المحلي في العقبة.

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