جلسة حوارية بالعقبة بمناسبة يوم المرأة العالمي

واستعرضت الفاخري محطات تقدم وتطور المرأة الأردنية ووصولها إلى مواقع صنع القرار وتسلمها مناصب قيادية وريادية، مشيرة إلى تميز المرأة الأردنية بمختلف القطاعات وتحسين أوضاعها الاقتصادية ومساهمتها في بناء أسرة قوية.
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