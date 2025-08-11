جلسة نقاشية تبحث تطوير القطاع السياحي في البترا

الوكيل الإخباري- عقد مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، ومعهد السياسة والمجتمع، اليوم الاثنين، جلسة نقاشية مشتركة بعنوان "السياحة في البترا: الفرص والتحديات"، بمشاركة متخصصين وخبراء في القطاع السياحي.

واستضافت الجلسة رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، وعضو مجلس الأعيان ورئيس هيئة مديري فنادق البحر الميت ميشيل نزال، ونائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين الهلالات.



واستعرض البريزات أبرز خطط سلطة الإقليم، مشيراً إلى أهمية تنظيم الموقع الأثري في البترا، وما تم إنجازه من خلال حملة "سيادة القانون والتنمية".



وكشف أن في البترا 3700 غرفة فندقية موزعة على 84 فندقاً من مختلف التصنيفات، إضافة إلى 1455 غرفة فندقية قيد الإنشاء، تعود في غالبيتها لأبناء المجتمعات المحلية في البترا.



وأشار البريزات إلى 17 مشروعاً ضمن منحة النمو الأخضر بالتعاون مع الحكومة الأمريكية، تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتطوير البنية السياحية.



وأكد ضرورة تنويع الأسواق والمنتجات السياحية في البترا، مبيناً أن أنواع السياحة التي يمكن تطويرها تشمل: السياحة الدينية، والسياحة التعليمية، وسياحة التأمل والاستشفاء، وسياحة المغامرة، وسياحة الفلك، والسياحة التجريبية، بما في ذلك تجربة الحياة البدوية، التي أُدرجت ثقافتها على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي الإنساني غير المادي منذ عام 2008.



وقال البريزات إن السلطة أطلقت مسارات سياحية جديدة تهدف إلى إطالة مدة إقامة الزائر وإثراء تجربته، موضحاً أن موقع visitpetra.jo يضم حالياً 24 تجربة سياحية متنوعة، من أنشطة المغامرة إلى الجولات الثقافية، وسترتفع إلى 44 تجربة مع نهاية العام الحالي.



من جانبه، شدد نزال على أهمية إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الفندقي، خصوصاً في ظل المتغيرات العالمية وتراجع بعض الأسواق التقليدية، داعياً إلى استقطاب أسواق جديدة، وتبنّي سياسات تسويقية متنوعة ومبتكرة.



من جهته، أكد الهلالات أن القطاع الفندقي في البترا يمتلك إمكانات كبيرة، لكنه يحتاج إلى دعم وتسهيلات إضافية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وإيجاد منتجات سياحية جديدة مثل القرى البيئية والمائية.