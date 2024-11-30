جوائز تحفيزية للمشاركين وزوار مهرجان الزيتون الوطني الـ24

الوكيل الإخباري- أعلن مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد ابوحمور، عن تقديم جوائز تحفيزية في أرض مهرجان الزيتون الوطني 24 لتحفيز المشاركين وزوار المهرجان من خلال مسابقة عن النحل، تتضمن سؤالا واحدا يومياً عن قطاع النحل بالتعاون مع الإتحاد النوعي للنحالين الأردنيين، والجوائز مقدمة من شركة حماة النحل.

اضافة اعلان



وقال أبوحمور، إن المسابقة تأتي بهدف إطلاع المشاركين وزوار المهرجان على قطاع النحل، علاوة على تحفيز المواطنين على زيارة مهرجان الزيتون والذي يعد النافذة التسويقية الأضخم لصغار المزارعين والمرأة الريفية.