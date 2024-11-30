جوائز تحفيزية للمشاركين وزوار مهرجان الزيتون الوطني الـ24

وقال أبوحمور، إن المسابقة تأتي بهدف إطلاع المشاركين وزوار المهرجان على قطاع النحل، علاوة على تحفيز المواطنين على زيارة مهرجان الزيتون والذي يعد النافذة التسويقية الأضخم لصغار المزارعين والمرأة الريفية.
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