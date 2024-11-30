 
السبت 2024-11-30 01:23 م
 

جوائز تحفيزية للمشاركين وزوار مهرجان الزيتون الوطني الـ24

مهرجان الزيتون
مهرجان الزيتون
السبت، 30-11-2024 12:46 م

الوكيل الإخباري-    أعلن مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد ابوحمور، عن تقديم جوائز تحفيزية في أرض مهرجان الزيتون الوطني 24 لتحفيز المشاركين وزوار المهرجان من خلال مسابقة عن النحل، تتضمن سؤالا واحدا يومياً عن قطاع النحل بالتعاون مع الإتحاد النوعي للنحالين الأردنيين، والجوائز مقدمة من شركة حماة النحل.

اضافة اعلان


وقال أبوحمور، إن المسابقة تأتي بهدف إطلاع المشاركين وزوار المهرجان على قطاع النحل، علاوة على تحفيز المواطنين على زيارة مهرجان الزيتون والذي يعد النافذة التسويقية الأضخم لصغار المزارعين والمرأة الريفية.

 

وأشار أبوحمور إلى أن الجائزة تطلق يومياً الساعة السابعة مساءً من أمام الشاشة الرئيسية وطيلة أيام المهرجان.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

المرأة والجمال فوائد القرفة للشعر... وصفات مضمونة بمواد طبيعية 100%

ا

أخبار محلية الحكومة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الأول بقيمة صفر

نقود

أخبار محلية التنمية والتشغيل : تمويل 95 مشروعا بعجلون بقروض وصلت الى مليون و262 ألف دينار منذ مطلع العام

جنود إسرائيليون يقفون بجانب شاحنة مليئة بمعتقلين فلسطينيين في قطاع غزة

فلسطين تحذيرات من تصاعد وفيات المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل

مهرجان الزيتون

أخبار محلية جوائز تحفيزية للمشاركين وزوار مهرجان الزيتون الوطني الـ24

ا

فلسطين الدفاع المدني بغزة ينعى استشهاد أحد عناصره في جباليا

مسيرة إسرائيلية

عربي ودولي على الرغم من وقف إطلاق النار .. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

البقاء لله

نعـي فـاضل جمال نوفل "ابو محمد" في ذمة الله



 




الأكثر مشاهدة