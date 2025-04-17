جولة ميدانية تفقدية لرئيس الوزراء في لواء الحسا بمحافظة الطفيلة

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الوكيل الإخباري- بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان جولة ميدانية تفقدية من لواء الحسا بمحافظة الطفيلة. اضافة اعلان





وزار رئيس الوزراء جمعية الحسا الخيرية لرعاية الأيتام والفقراء، وأشاد بجهودها في خدمة المجتمع المحلي، ووجّه إلى دعم البرامج الإنتاجية والتدريبية التي تقدمها، لزيادة عدد المستفيدين منها من أبناء وبنات المنطقة.