جولة ميدانية تفقدية لرئيس الوزراء في لواء الحسا بمحافظة الطفيلة

وزار رئيس الوزراء جمعية الحسا الخيرية لرعاية الأيتام والفقراء، وأشاد بجهودها في خدمة المجتمع المحلي، ووجّه إلى دعم البرامج الإنتاجية والتدريبية التي تقدمها، لزيادة عدد المستفيدين منها من أبناء وبنات المنطقة.
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