حادث سير بين مركبتين بعمان وسقوط إحداهما في ساحة منزل

وفيما يتعلق بيوم أمس، تم التعامل مع حادث بين مركبتين في منطقة صويلح - نزول صافوط، نتج عنه أضرار مادية وخاصة، حيث صدمت مركبة مركبة أخرى وصدمت باب محل فارغ.
أيضًا، تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين في منطقة أبو علندا، سقطت إحداهما داخل ساحة منزل، مما تسبب بأضرار في ممتلكات خاصة وإصابة متوسطة.
