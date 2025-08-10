الأحد 2025-08-10 10:25 ص
 

حادث سير بين مركبتين بعمان وسقوط إحداهما في ساحة منزل

ادارة السير
الأحد، 10-08-2025 09:17 ص
الوكيل الإخباري-  قال الملازم أول مصعب مرايات من إدارة السير  أنه تم التعامل اليوم الأحد مع صدم مركبة شحن لعمود اتصالات عند إشارة البشيتي، مشيرًا إلى أن العمود آيل للسقوط، ويتم التعامل معه من قبل أمانة عمان كي لا يسقط على المركبات، مما تسبب ببعض الأثر المروري.اضافة اعلان


وفيما يتعلق بيوم أمس، تم التعامل مع حادث بين مركبتين في منطقة صويلح - نزول صافوط، نتج عنه أضرار مادية وخاصة، حيث صدمت مركبة مركبة أخرى وصدمت باب محل فارغ.

أيضًا، تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين في منطقة أبو علندا، سقطت إحداهما داخل ساحة منزل، مما تسبب بأضرار في ممتلكات خاصة وإصابة متوسطة.
 
 
