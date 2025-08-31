الأحد 2025-08-31 12:15 م
 

حادث سير بين 3 مركبات في عمان

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الأحد، 31-08-2025 09:39 ص
الوكيل الإخباري-    قال النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير، إنه تم التعامل صباح اليوم الأحد مع حادث على دوار النهضة تسبب بأضرار مادية وتسبب بأزمة سير  حتى تمت معالجته.اضافة اعلان


وأضاف خلال التقرير المروري  أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقع حادث قرب دوار الشعب حيث صدمت مركبة الجزيرة الوسطية، ونتج عنه إصابة واحدة.

كما وقع حادث تصادم بين ثلاث مركبات في المقابلين تسبب بإصابة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، حدث حادث دهس في منطقة جبل الحسين، نتج عنه إصابة بليغة للشخص.
 
 
